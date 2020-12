CCD Porto oferece refeição a 600 sem-abrigo

JN Hoje às 01:16 Facebook

Como é hábito, o Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara do Porto, CCD, organizou, esta quinta-feira, a ceia natalícia para os sem-abrigo, desta vez num espaço junto à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Marquês, onde eram esperadas cerca de 600 pessoas.

A iniciativa é levada a cabo há 12 anos seguidos. Desta vez, devido à pandemia, a refeição não foi servida no pavilhão do CCD e funcionou em moldes diferentes. A todos, sem-abrigo e demais pessoas carenciadas, foram distribuídos "kits", que davam para o jantar, mas também para o almoço de sexta-feira.

Os alimentos começaram a ser entregues ao fim da tarde e a afluência foi grande, com fila para receber os "kits".

Gouveia Santos, presidente do CCD Porto, assinalou que a ceia tem a ver com a "responsabilidade social" do Centro Cultural e Desportivo, adiantando que era impossível à organização saber, ao certo, o número de presenças, mas que estavam preparados para servir mais de 600 refeições, caso fosse necessário.

O "kit" para o jantar era composto por bacalhau, bolo-rei, sopa e fruta. Para o dia seguinte, foi distribuído um suplemento com uma sande e um iogurte. Estiveram envolvidos nesta ação meia centena de voluntários.

Natalino Alonso, trabalhador da construção civil, sofreu um acidente e está sem trabalho. Foi um dos que recorreu à oferta do CCD. Não é sem-abrigo, mas vive, temporariamente, em casa emprestada, enquanto procura um novo emprego nas obras. Vive no Porto e todos os dias dirige-se às instalações da Paróquia da Senhora da Conceição para saciar a fome.

Para Natalino, esta ceia veio mesmo a calhar. "Acho bem, estão a ajudar. Se assim não fosse, como seria?", interroga, recusando-se a enveredar por caminhos menos lícitos para sobreviver. "Quero trabalhar. Tenho um emprego prometido para janeiro e espero que se confirme. Veremos...", adiantou, esperançado em ver a vida encarreirar e agradecido ao Centro Cultural e Desportivo.