CDU contra fecho da Ponte Luís I a veículos ligeiros

Para Ilda Figueiredo, vereadora da Câmara do Porto pela CDU, "só se devia fechar o tabuleiro inferior da Ponte Luís I ao transporte individual quando se tivesse uma alternativa de transporte público para todas as pessoas que o queiram fazer entre Porto e Gaia".

A vereadora, que falou esta sexta-feira à margem da reunião de Câmara do Porto, onde merecerem a aprovação o regulamento do alojamento local e as contas de 2022, também disse que a ligação fluvial entre a Afurada e o Cais do Ouro já devia ter sido retomada e que para as imediações da Ponte Luís I devia ser criada igualmente uma ligação, por barco.

"Há necessidade de rever [restrições ao trânsito na Ponte Luís I] para que haja um tratamento idêntico para todos, incluindo TVDE e outras viaturas ligeiras, enquanto não se encontra uma alternativa para a população que vive nas margens, sobretudo do lado de Gaia, mas também no Porto", comentou.

"A alternativa que temos vindo a defender é também uma alternativa fluvial. Havia um barco entre a Afurada e o Cais do Ouro, que deixou de existir. Isso já devia ter sido reposto, mas podem ser criadas outras ligações, numa zona mais próxima da Ponte Luís I. O presidente [Rui Moreira] disse que está a ser feito um estudo... Uma travessia fluvial que pare, eventualmente, em vários sítios", adiantou.

"Fico à espera do estudo, mas já há dois anos que ouço falar disso", observou.

"Há muito que deviam ter retomado a travessia Afurada/Ouro. Cheguei a trazer isso à Câmara, mas nunca foi concretizado. Lamento", concluiu.