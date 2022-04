CDU defende programa de emergência social no Porto

JN/Agências Hoje às 17:14 Facebook

A CDU quer que a Câmara do Porto proponha ao Governo a criação "urgente" de um programa de emergência social que intervenha em zonas de "forte concentração" de bairros municipais e do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU).

Na proposta, a vereadora da CDU da Câmara do Porto, Ilda Figueiredo, salienta que em diversas zonas da cidade, como os bairros municipais, bairros do IHRU, ilhas e bairros operários nas freguesias de Lordelo, Campanhã, Ramalde e Paranhos se "avolumaram problemas diversos", para os quais "contribuíram muitos anos de abandono de intervenção pública estruturada". O documento será apresentado na reunião de Câmara de terça-feira.

"Continuam escassos os meios para reforçar a segurança pública de proximidade, garantir a prevenção e dissuasão da criminalidade, sobretudo nas zonas de maior pressão de novos fenómenos urbanos, incluindo o comércio e consumo de substâncias ilegais e o maior afluxo do turismo", considera a vereadora, lembrando que em alguns casos, a situação "atingiu níveis elevados de alarme social".

Considerando que estas situações "não se podem ignorar", Ilda Figueiredo vai propor na reunião do executivo na terça-feira que a Câmara do Porto proponha ao Governo a criação "urgente" de um programa integrado de intervenção de forte concentração de bairros municipais e do IHRU.

A CDU quer ainda que este programa inclua a intervenção tanto municipal como das juntas de freguesia da cidade e de outros organismos públicos, como Instituições Públicas de Solidariedade Social (IPSS), a Segurança Social, os ministérios da Educação, Saúde e a Polícia de Segurança Pública (PSP).

A par do programa, a recomendação que será apresentada ao executivo municipal pressupõe que seja dada prioridade à reabilitação de equipamentos e "arranjo urbanístico" das zonas mais fragilizadas da cidade, "onde o medo se está a instalar".

Do mesmo modo, Ilda Figueiredo propõe que sejam criadas equipas multidisciplinares que assegurem a participação "permanente" nas zonas com maior concentração populacional e que apoiem a integração e inclusão das populações, através de propostas de animação cultural, desportiva, educação social, cultural, mas também de policiamento de proximidade e dissuasor da criminalidade.