CDU defende que outro traçado do metrobus atenuaria problema da Pasteleira

A CDU quer retomar na Assembleia Municipal do Porto a discussão em torno no extinto ramal da Alfândega e irá propor, na reunião do dia 27, que seja agendada uma sessão extraordinária para esse efeito. Numa conferência de Imprensa que decorreu nesta sexta-feira, o deputado municipal Rui Sá e a vereadora Ilda Figueiredo abordaram vários assuntos sobre a mobilidade e admitiram, a propósito da linha do metrobus, que se o traçado contemplasse o eixo Campo Alegre/Diogo Botelho, o problema da droga na Pasteleira poderia ser atenuado.

Ilda Figueiredo referiu que o projeto do metrobus - que irá ligar a Rotunda da Boavista à Praça do Império e a Matosinhos - deixa de fora "a zona que era mais carente", ou seja, os bairros. Os eleitos da CDU defendem que o traçado deveria contemplar o eixo Diogo Botelho/Campo Alegre, o que, conjugado com a abertura de uma rua na parte de cima da Pasteleira, permitiria atrair mais movimento a um ponto crítico da cidade, devido ao tráfico de droga. Além disso, entendem que deveria haver ali mais equipamentos públicos, nomeadamente para crianças, idosos e para a prática de desporto.

Rui Sá sublinhou que "o metrobus poderia ser um pretexto" para dinamizar a Pasteleira, "para que quem se sinta mal lá seja o traficante".

PUB

No encontro com jornalistas, o deputado municipal adiantou ainda que a CDU quer retomar a discussão, que chegou a estar agendada em Assembleia Municipal, sobre a antiga linha ferroviária de mercadorias. A proposta dos comunistas é que o extinto ramal venha a ser usado como via de circulação de um transporte público elétrico de pequena dimensão.

A propósito, falaram da ponte Maria Pia, tendo Rui Sá considerado que é "vergonhoso" ver como está, ao fim de 30 anos sem uso. A CDU entende que deveria ser iluminada e reabilitada para passagem de peões e bicicletas. Lembrando que em 2023 passam 100 anos sobre a morte do engenheiro Gustave Eiffel (a 27 de dezembro), a vereadora referiu que os presidentes das câmaras do Porto e Gaia podiam pressionar a Infraestruturas de Portugal, dizendo que "não é aceitável" este património estar sem uso.

A ligação por barco entre o cais de Lordelo do Ouro e a zona piscatória da Afurada (Gaia) é outra questão que a CDU quer ver resolvida, pela importância que tem para os moradores e também para os turistas.

"Há três anos que andamos em torno da nova ponte", disse a vereadora, a propósito da futura ligação entre Porto e Gaia para trânsito rodoviário e TGV, assunto em que, no seu entender, "não houve articulação" entre as autarquias e o Governo.

Defendendo mais oferta de transportes públicos, melhor qualidade e preços mais baixos, os comunistas criticaram ainda a localização prevista para a ponte da nova linha de metro para Gaia (linha Rubi). Ilda Figueiredo disse que terá "um impacto extremamente negativo do lado do Porto" e voltou a sugerir que seja construída mais a jusante.