CDU foi ouvir moradores sobre a nova ponte do metro

Duas dezenas de moradores e empresários participaram em sessão promovida pela CDU para discutir a construção da nova linha Rubi e da nova ponte sobre o Douro.

Cerca de duas dezenas de moradores e empresários da zona da Rua do Gólgota, da Rua do Ouro e do bairro da Associação e Moradores de Massarelos, no Porto, participaram numa sessão de auscultação sobre o projeto da futura linha Rubi, que prevê a construção de uma nova ponte. Do encontro, que decorreu no edifício da junta de Massarelos e foi promovido pelo grupo municipal da CDU, foram recolhidos testemunhos relacionados com os "impactos negativos que a construção e funcionamento da ponte colocarão aos moradores e utilizadores daquelas zonas". Os relatos serão utilizados pelo partido para fazer a sua participação no processo de discussão pública do projeto.

A CDU justifica ter promovido a sessão uma vez que "nem a Metro do Porto, nem a Junta da união de freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos nem a Câmara do Porto convocavam quaisquer sessões de apresentação do projeto e do seu estudo de impacto ambiental". O partido recorda que em Gaia, por exemplo, o presidente do Conselho de Administração da Metro esteve presente numa sessão de esclarecimento do projeto na Assembleia Municipal.

Linha é "prioritária"

Admitindo considerar "prioritária" a construção da linha Rubi, a CDU diz ter criticado "desde o início, a forma como foi lançado o programa da nova travessia do Douro, que contraria o que estava estabelecido no Plano Diretor Municipal".

O partido diz que foi na sequência da divulgação do resultado da auscultação feita que "a Metro convocou para a próxima segunda-feira de manhã uma reunião com a Junta da União e Freguesia de Lordelo do Ouro e Massarelos".