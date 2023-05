CDU: "O mercado S. Sebastião da forma como está não dignifica a cidade"

Ilda Figueiredo, vereadora da CDU na Câmara do Porto, visitou esta terça-feira o mercado S. Sebastião, na zona da Sé, e considera que o atual estado do espaço não "dignifica a cidade".

A funcionar atualmente apenas com quatro vendedoras, que já só querem ser "indemnizadas" para abandonarem a atividade, e perante a degradação do mercado, Ilda Figueiredo defende que o espaço, tal como está, "não tem condições" para permanecer aberto, alertando que o equipamento "merece outra solução".

Maria Oliveira, 84 anos, vendedora de frutas e legumes, referiu que a vivência no mercado "piorou de há três anos para cá", assumindo que os clientes "são poucos".

Maria Barbosa, 82 anos, vendedora de peixe, diz que está "cansada" de esperar por obras no equipamento, confessando que só está à espera de "receber alguma coisa" para se "ir embora". "Comecei a vender aqui com a minha mãe, quando tinha apenas dez anos", contou. Nesta terça-feira de manhã, a vendedora tinha começado a trabalhar às sete da manhã e mais de três horas depois "só ainda tinha" feito dez euros. "Uma miséria", lamentou.

Na mesma situação, à espera de uma indemnização, está Carminda Nobre, 68 anos, que não vê "a hora" da situação do mercado "ser resolvida".

Ilda Figueiredo ouviu atenta as vendedoras e prometeu abordar o assunto na próxima reunião pública da Câmara, que acontece no dia 5 de junho.

Maria Barbosa desabafa: "Estão à espera que a gente morra para resolver este problema".

De recordar que em 2019, no quadro do orçamento colaborativo, a Câmara do Porto celebrou um contrato interadministrativo com a União de Freguesias do Centro Histórico delegando as competências de gestão do Mercado de S. Sebastião, para a realização das obras de reabilitação necessárias.

O município transferiu 100 mil euros para o efeito, mas os trabalhos não chegaram a avançar, tendo o mercado o ano passado voltado a ficar sob a responsabilidade da Autarquia.

"Quantidade de casas ao abandono é incrível"

Descendo pelas íngremes ruas da Sé, Ilda Figueiredo fez o reparo que se "identifica bem quais os edifícios que pertencem à Câmara, uma vez que são aqueles que continuam ao abandono", exemplificando com o prédio na esquina da Rua Escura com a Rua da Banharia, "que foi expropriado para ali nascer uma residência de estudantes, aproveitando 22 imóveis, e que continua ao abandono".

"Achamos que esta situação não é aceitável, porque foi feita uma expropriação com um objetivo que ainda não foi, ao fim destes anos todos, cumprido", referiu a vereadora comunista, acrescentando que "é um escândalo, sobretudo quando existe tanta carência de habitação na cidade".

Da mesma forma, a vereadora apontou o dedo ao facto do edifício que foi cedido à Federação Académica do Porto, na Rua da Banharia, "ainda continuar desabitado". "Há mais de um ano foi dito que estava tudo prontinho para abrir e, afinal, verificou-se que teve um problema de infiltrações, não se sabendo quando estará resolvido".

Na mesma rua, Ilda Figueiredo ouviu ainda as queixas de dois inquilinos camarários, que habitam um prédio que "tem um andar que foi vendido a um privado", que fez dele um alojamento local. "No fundo, aquilo é uma lavandaria que trabalha à porta fechada e o barulho das máquinas é insuportável", contou um dos moradores, lamentando que ali à volta "ninguém tem direito ao descanso".

O JN questionou a Câmara do Porto, ao início da tarde desta terça-feira, e aguarda resposta.