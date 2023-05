Celebrações da Marinha no Porto arrancam esta sexta-feira

Bruna Silva Hoje às 18:59 Facebook

As celebrações do Dia da Marinha no Porto começam esta sexta-feira e prolongam-se até dia ao próximo 21. No entanto, apesar de se concentrarem entre os dias 18 e 21, há um conjunto de atividades que decorre antecipadamente.

Entre esta sexta-feira e o dia 14, a instituição militar estará presente no Arrábida Shopping, em Gaia, com várias atividades como "realidade virtual relacionada com fuzileiros, atuações da Banda da Armada e vários workshops, nomeadamente de suporte básico de vida, oceanografia e hidrografia", adianta em comunicado o Município do Porto. Entre os dias 9 a 14, as atividades repetem-se no Norte Shopping.

As principais celebrações, entre o dia 18 e 21 , contarão com visitas a navios na Ribeira, Porto, exposições, concertos e a cerimónia militar no dia 21.

Na nota, a Autarquia portuense acrescenta que o "O Dia da Marinha comemora-se em homenagem ao feito de Vasco da Gama, que, no dia 20 de maio, em 1498, ligou, pela primeira vez na história, por via marítima, a Europa ao Oriente, com a chegada a Calecute, na Índia".