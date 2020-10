"Não tive outra alternativa" que não encerrar os cemitérios, diz Rui Moreira

Adriana Castro Hoje às 17:55 Facebook

Os cemitérios da cidade do Porto vão estar encerrados no fim de semana dos Finados, anunciou, esta sexta-feira, Rui Moreira. O dispositivo que estava a ser montado com a ajuda das forças de segurança e bombeiros terá de ser mobilizado para controlar a deslocação entre concelhos.

Os cemitérios do Porto estarão encerrados nos dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro. A intenção da Câmara do Porto era manter os espaços abertos, explica o autarca Rui Moreira: "O objetivo era ter uma organização que permitisse aos cidadãos ir lá com todas as condições de segurança, um pouco como fizemos com a Feira do Livro.

No entanto, clarifica o presidente da Câmara do Porto através de um vídeo na sua página oficial do Facebook, "as medidas que foram anunciadas pelo Governo vão obrigar a que os recursos que tínhamos disponíveis estejam ao serviço dessa missão". Ou seja, as forças de segurança e bombeiros que iriam organizar o acesso aos cemitérios e o cumprimento das regras sanitárias dentro dos espaços estarão a controlar a circulação entre concelhos, que está proibida nos dias 30 e 31 de outubro, 1, 2 e 3 de novembro.

Para que a medida tenha um menor impacto, a Autarquia alargou o horário dos cemitérios a partir de amanhã. "Abrirão meia hora mais cedo e encerrarão meia hora mais tarde", explicou Moreira. O horário dos espaços para os próximos dias será, então, das 8 horas até às 17.30 horas.

"Pedia a todos que compreendessem. Temos de ser capazes de conter esta pandemia, de diminuir as infeções, e isso é possível se todos fizermos alguns sacrifícios", concluiu o presidente da Câmara do Porto.