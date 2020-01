Centenário Académico prepara a década do futuro

Miguel Amorim Hoje às 13:30 Facebook

Parceria com espanhóis da Supera vai dar ao clube portuense três novos pavilhões e cinco piscinas, num investimento de 16 milhões.

Quem conhece e frequenta as instalações do Académico FC, na Rua de Costa Cabral, no Porto, sofrerá um choque, pela positiva, assim que forem concretizados os planos da empresa espanhola Supera 24 Fitness para o local. Em resultado da parceria com os espanhóis, o emblemático clube, de 108 anos, verá reforçadas as suas estruturas, com três novos pavilhões e cinco piscinas, distribuídos por três pisos.

Os cálculos apontam para um investimento de 16 milhões de euros e o projeto deu anteontem entrada na Câmara do Porto, com o pedido de informação prévia aprovado. O prazo previsto para as obras é de 18 meses, mas Pedro Sarmento, presidente da coletividade, não se compromete com datas: "Se a empreitada arrancar durante este ano, será ouro sobre azul."