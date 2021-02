Centenário Voz Portucalense afirma-se no digital

Miguel Amorim Hoje às 14:22 Facebook

Jornal da diocese do Porto, com redação na Sé, sai todas as quartas-feiras em papel e afirma-se no digital.

Começou com a denominação "Voz do Pastor", passou depois para "Voz Portucalense" e completa agora 100 anos. O centenário jornal, que tem Redação na diocese, na Sé, no Porto, continua a ser publicado todas as quartas-feiras e bate recordes no digital.

Das instalações iniciais na Rua de Passos Manuel, em 1921, passando depois para a Rua de Santa Catarina, na década de 1970/80, até à recente mudança para a Sé, o jornal foi acompanhando o evoluir dos tempos, conquistando, pela longevidade, um lugar na história e no património da cidade.