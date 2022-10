Centenas de estudantes em Campanhã para embarcar no Comboio do Caloiro

Alfredo Teixeira Hoje às 09:33 Facebook

Muitas centenas de estudantes universitários estão concentrados na manhã desta quinta-feira na Estação de Campanhã, no Porto, para embarcar no Comboio do Caloiro.

Trata-se da anual iniciativa da Academia do Porto que proporciona aos seus estudantes estreantes na Universidade rumar até Braga. Será nesta cidade que mais logo à noite, pelas 21 horas, no Altice Fórum Braga decorrerá a Festa do Comboio do Caloiro. Putzgrilla, Danni Gato, Saúl e Dj Ricardo Reis e Mc Henrique Mano são os protagonistas da animação.