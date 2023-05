Centenas de jovens estudantes apresentam projetos de investigação

Beatriz Guerra Hoje às 16:40 Facebook

São esperados cerca de 800 estudantes de licenciatura e mestrado na 16.ª edição do Encontro de Investigação Jovem da Universidade do Porto (IJUP), que decorre entre quarta e sexta-feira, na Reitoria. Os alunos terão a oportunidade de apresentar os seus primeiros trabalhos de investigação científica.

A iniciativa tem como objetivo promover uma participação ativa dos estudantes mais jovens na atividade científica e, desta forma, desmistificar a ideia de que não podem participar em projetos de investigação.

As sessões na IJUP terão início às 9 horas. O encontro regressa em formato presencial e mais de 100 docentes e investigadores da Universidade do Porto irão avaliar e distinguir os trabalhos que mais se destacam dentro da sua área científica.

Os projetos versam temáticas variadas como Química, Matemática e Astronomia, Ciências do Desporto, Psicologia, Arte e História. Os trabalhos dão destaque, ainda, à habitação do século XXI, aos microplásticos na atmosfera, à estética do futebol e análise de imagens, e ainda às delimitações da fala erótica nas artes.