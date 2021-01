Centro de saúde de Campanhã quase pronto mas com má vizinhança

Marta Neves Hoje às 07:34 Facebook

Equipamento foi construído no terreno da antiga escola preparatória. Edifício degradado é ocupado por marginais.

Estão praticamente prontas as obras do novo centro de saúde de Campanhã, construído nas antigas instalações da Escola Preparatória do Cerco, no Porto. De acordo com fonte da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte), está previsto que a nova unidade abra portas no primeiro semestre deste ano. Enquanto isso não acontece, o espaço é vigiado por segurança privada. É que logo ao lado, o que resta do antigo estabelecimento de ensino, continua a ser usado por marginais.

A situação revolta os moradores. O JN contactou a Câmara do Porto, que referiu que "a empreitada referida é da responsabilidade do Ministério da Saúde", encaminhando qualquer pedido de informação para a ARS Norte.