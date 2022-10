Centro Histórico e Bonfim têm 87% dos alojamentos locais do Porto

JN Hoje às 15:08 Facebook

A União de Freguesias do Centro Histórico do Porto concentra quase 75% dos alojamentos locais da cidade. Somando os registos do Bonfim, atinge-se os 86,99%. A Câmara do Porto deverá aprovar na tarde desta sexta-feira, em reunião do Executivo, a suspensão de novas licenças nestas duas zonas.

A cidade do Porto tem, no total, 9200 estabelecimentos de alojamento local registados. Só na União de Freguesias do Centro Histórico (Sé, S. Nicolau, Vitória, Miragaia, Santo Ildefonso e Cedofeita) são 6928 e no Bonfim 1132. "Pretende-se construir novas soluções capazes de acompanhar a evolução do setor, com vista a um crescimento sustentável e equilibrado, e tendo por base um rácio de atribuição de novas licenças para alojamento local vs alojamento habitacional/residencial", justifica a Autarquia.

Nesse contexto, o Município "tem já finalizado o modelo e métrica para a caracterização da pressão do alojamento local no Porto, estando em atualização à data de 30/09, realizado em colaboração com a Universidade Católica Portuguesa".

Neste ano, já foram registados 1157 novos alojamentos locais (até 31 de agosto).