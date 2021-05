Centro Infantil A Minha Janela, no Porto, mantém-se aberto

JN Hoje às 08:41 Facebook

A creche A Minha Janela, na Rua Miguel Bombarda, no Porto, não vai fechar portas, conforme foi indicado, por lapso, numa peça publicada na segunda-feira.

O Centro Infantil A Minha Janela é gerido pelo Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores do Centro Regional de Segurança Social do Porto e, de acordo com informações disponíveis no seu site, tem creche e educação pré-escolar em duas vertentes: desenvolvimento de atividades educativas e atividades de apoio social.

A menção ao encerramento surgiu na peça sobre o fecho da Creche de Cedofeita, no Porto, contestado pelos encarregados de educação. Uma das mães assinalou que o centro do Porto está a perder várias valências e apontou como exemplo uma creche na Rua Miguel Bombarda. Só que, por lapso, indicou-se que seria A Minha Janela, quando, na verdade, se trata da creche de uma outra instituição de solidariedade social.

Aos visados, o JN apresenta o seu pedido de desculpas.