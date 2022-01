Centros de testes nas praças Gomes Teixeira e João I reduzem horário

JN/Agências Hoje às 12:12 Facebook

Os centros de testagem à covid-19 assegurados pela Câmara do Porto que operam na Praça Gomes Teixeira e na Praça D. João I vão passar a funcionar até às 22 horas de quinta-feira a sábado, face ao decréscimo da procura.

Em comunicado, a Câmara do Porto revel, esta sexta-feira, que os centros de testagem nas duas praças da cidade vão a partir de hoje e até dia 13 de janeiro, funcionar até às 22 horas de quinta-feira a sábado.

Até agora abertos até à meia-noite, os laboratórios (Germano de Sousa e Unilabs) vão ajustar os horários, uma vez que "a procura pelos serviços vem diminuindo desde o final da quadra festiva".

O centro de testagem à covid-19 do laboratório Germano de Sousa instalado na Trindade vai também reduzir o horário de encerramento, passando das 24 horas para as 22 horas às sextas-feiras e sábados.

Numa nota publicada no se sit', a Câmara do Porto revelou na terça-feira que entre os dias 7 e 31 de dezembro foram realizados um total de 92 803 testes de antigénio nos 18 centros de testagem. O número de testes de despiste à covid-19 feitos até então justificou o prolongamento da medida, estando disponíveis durante este mês mais 100 mil testes gratuitos a toda a população naqueles locais.

A medida já tinha sido anunciada a 29 de dezembro pela vereadora com o pelouro da Educação, Juventude e Desporto, Catarina Araújo, que à Lusa explicou que a decisão foi tomada "com base no número de testes realizados". Na base da decisão esteve também "o número de casos diários que estão a ser noticiados" e a "indicação de que, infelizmente, se vão manter em crescendo"

Os testes "não incluem os seis grátis que o Governo disponibiliza por mês" e destinam-se a toda a população, seja ou não residente no Porto.

Atualmente, estão em funcionamento 18 centros de testagem assegurados pela Câmara do Porto, seis por cada um dos três laboratórios com que o município estabeleceu contratos (Germano de Sousa, Unilabs e POC Medical Care). Os pontos de testagem estão na zona da Ribeira, na Baixa e no Parque da Cidade, entre outros locais, estando a sua localização e os seus horários disponíveis na página da Internet da autarquia.