Centros do Porto abertos até final do mês para testes do SNS

JN Hoje às 17:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Os 100 mil testes à covid-19 que a Câmara do Porto disponibilizou gratuitamente "irão esgotar nos próximos dias", mas a Autarquia vai permitir que os centros de testagem continuem abertos até ao final do mês. Ali poderão ser feitos os testes 100% comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde, num limite de quatro por mês por cada pessoa. No total, vão estar em funcionamento 15 centros de testagem.

Os centros pertencem a três laboratórios - Germano de Sousa, Unilabs e POC Medical Care - e continuarão a estar isentos de taxas de ocupação do espaço público.

"Face às alterações previstas na operação, a Germano de Sousa encerra, já a partir de amanhã, três dos seis centros de testagem em funcionamento no âmbito do protocolo estabelecido com a Câmara do Porto, designadamente os postos localizados na Estação de Metro do Campo 24 de Agosto, na Praça Gomes Teixeira e na Trindade (embora as instalações da Trindade continuem abertas no âmbito das atividades do laboratório)", indica a Câmara.

Os outros três postos do laboratório - Praça D. João I, Praça de Francisco Sá Carneiro (Velásquez) e Parque da Cidade (estacionamento à Av. da Boavista) - continuarão abertos, mas vão começar a encerrar aos domingos. A medida começa já neste domingo.

Os horários de funcionamento serão os seguintes: de segunda a quinta-feira, das 10 às 18 horas; sextas e sábados, das 10 às 20 horas.

A Unilabs e a POC Medical Care vão manter os seus 12 centros de testagem em funcionamento.

A Unilabs tem postos nos seguintes locais: Praça Gomes Teixeira (das 9 às 2 horas); Praça dos Poveiros (das 9 às 22 horas); Praça Mouzinho de Albuquerque - Rotunda da Boavista voltada para Avenida de França (das 9 às 19 horas); Palácio de Cristal (das 9 às 19 horas); Praça D. João I (das 9 às 2 horas); e Estação Campanhã (das 9 às 19 horas).

PUB

A POC Medical Care tem os seguintes postos: Ribeira - Rua do Infante D. Henrique 85; Clérigos - Rua das Carmelitas 162; Flores - Rua das Flores 332; Praça do Marquês de Pombal; e Praça Dom Afonso V (Cristo Rei). Todos os centros funcionam de domingo a quarta-feira das 9 às 13 horas e das 14 às 19 horas, e de quinta-feira a sábado entre as 9 e as 13 horas e as 14 e as 20 horas.

A POC Medical Care tem ainda uma unidade de testagem móvel, cujas rotas e horários são os seguintes:

22 de janeiro - das 9 às 13 horas e das 15 às 22 horas na Praça da Cidade do Salvador (Rotunda da Anémona);

23 de janeiro - das 9 às 13 horas e das 15 às 20 horas na Rua Dr. Eduardo Santos Silva (Igreja da Areosa);

24 de janeiro - das 9 às 13 horas e das 15 às 20 horas na Rua de S. Roque da Lameira (Junto ao Antigo Matadouro);

25 de janeiro - das 9 às 13 horas e das 15 às 20 horas na Rua Caldas Xavier (Mercado Bom Sucesso);

26 de janeiro - das 9 às 13 horas na Esplanada do Castelo, junto à Escola 85; das 15 às 20 horas no Pólo da Asprela, junto ao IPO Porto;

27 de janeiro - das 9 às 13 horas na Esplanada do Castelo, junto à Escola 85; das 15 às 22 horas no Pólo da Asprela, junto ao IPO Porto;

28 de janeiro - das 9 às 13 horas e das 15 às 22 horas na Rua João de Barros (Pinhais da Foz);

29 de janeiro - das 9 às 13 horas e das 15 às 22 horas na Praça da Cidade do Salvador (Rotunda da Anémona);

30 de janeiro - das 9 às 13 horas e das 15 às 20 horas na Esplanada do Molhe;

31 de janeiro - das 9 às 13 horas e das 15 às 20 horas na Praça do Exército Libertador.