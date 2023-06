Porto Beer Fest até tem cerveja do Ártico com sabor a Portugal

São 15 as cervejeiras europeias que participam na edição deste ano do Porto Beer Fest, que decorre até domingo no antigo velódromo Maria Amélia. Pela primeira vez instalado nos jardins do Museu Nacional Soares dos Reis, o festival internacional conta com a presença de uma empresa vinda do Ártico que produz cervejas com um toque português.

É na cidade de Bodø - lê-se Buda -, já dentro do Círculo Polar Ártico, que Andreas Myrvold e os seus associados se dedicam à produção de cerveja artesanal. Pela primeira vez no Porto Beer Fest, os noruegueses são os responsáveis pela marca Bådin - lê-se Bodin - e desde o ano passado têm uma série de cervejas que envelhecem em barricas de madeira provenientes da produção de vinhos moscatel, Porto, Douro e Madeira. Essa aproximação aos sabores nacionais já resultou numa parceria com a cervejeira Letra, de Vila Verde, também presente no festival.

Não é essa a única novidade da sétima edição, que conta com 50 cervejeiras, metade das quais provenientes do Porto e da área metropolitana. Otávio Costa, responsável pela comunicação do evento, destaca a propósito as áreas dedicadas às cervejas históricas, clássicas e familiares. Na primeira categoria estão as marcas belgas com centenas de anos de produção, na segunda está uma cerveja que é 100% património estatal da República Checa e, por fim, lugar para a empresa espanhola responsável pela cerveja 1906.