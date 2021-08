Cervejaria Galiza poderá ser entregue mas sem funcionários

Adriana Castro Hoje às 13:04 Facebook

Senhorio propôs pagar massa insolvente e ficar com cervejaria no Porto. Trabalhadores aceitam.

Ainda não foi tomada uma decisão final, mas a proposta do senhorio da Cervejaria Galiza, na Rua do Campo Alegre, no Porto, foi na quarta-feira aceite pelos trabalhadores. O proprietário, dando nota de que poderia avançar com uma ação de despejo em setembro, uma vez que deixou de receber a renda do espaço há cerca de um mês, propôs pagar a massa insolvente de 250 mil euros e ficar com o estabelecimento. Mas livre de trabalhadores. Falta um credor pronunciar-se. Terá de o fazer num prazo de dez dias.

"Não tivemos outra alternativa se não aceitar. Fomos encostados à parede", admite António Ferreira, representante dos trabalhadores. Isto porque, caso a ação de despejo avançasse, os 29 trabalhadores poderiam não receber qualquer indemnização.