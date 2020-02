Norberto Lopes e Marisa Silva Hoje às 13:56, atualizado às 14:18 Facebook

Um incêndio numa casa da Rua Pereira Reis, perto das instalações da Polícia Judiciária do Porto, provocou a morte a uma mulher de 80 anos. O trânsito naquela artéria está cortado e há grande aparato de meios no local.

Os Sapadores Bombeiros do Porto e duas ambulâncias do INEM encontram-se no local.