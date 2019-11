Choque entre carro e ambulância faz dois feridos no centro do Porto

Ana Sofia Rocha Ontem às 22:16 Facebook

Uma colisão entre um automóvel e uma ambulância dos Sapadores do Porto, no cruzamento das ruas de Santa Catarina e Latino Coelho, no centro da cidade, provocou neste sábado à noite pelo menos dois feridos ligeiros.

Segundo constatou o JN no local, no ligeiro seguiam quatro pessoas, pelo menos duas das quais foram transportadas com ferimentos ligeiros para o hospital. De acordo com um dos ocupantes, a ambulância passou o semáforo vermelho, indo colidir com o carro.

Fonte dos bombeiros confirmou que a viatura médica se deslocava para uma ocorrência e que seguia em marcha de emergência.

O acidente condicionou a circulação na zona.