Um incêndio numa conduta de exaustão obrigou, na tarde deste sábado, a evacuar uma churrasqueira na Praça Guilherme Gomes Fernandes, no centro do Porto.

Ao que o JN conseguiu apurar, o alerta foi dado pelas 13.20 horas. No local estão os Sapadores do Porto, com uma autoescada, a avaliar os danos causados pelas chamas.

O trânsito está cortado e a circulação do elétrico, que seguia em direção a Massarelos, foi interrompida. Numa zona turística por excelência, dezenas de pessoas estão a acompanhar a situação.