Chuva causa inundações em casas e ruas do Porto e Braga

As chuvas fortes registadas este sábado nos distritos de Braga e Porto provocaram muitas inundações em estradas e habitações.

No Grande Porto, a zona da restauração do Cais de Gaia, junto à roda gigante, está completamente alagada. O mesmo se passa em Leça da Palmeira, em Matosinhos, junto à entrada do Porto de Leixões, com carros estacionados com água pelas portas. O mau tempo inundou também as artérias junto à antiga escola primária do Sobreiro, na Senhora da Hora.

Na cidade do Porto, a Avenida da Boavista também está inundada, junto ao Parque da Cidade. Na Rua de João das Regras houve parte do piso que abateu, estando a Proteção Civil no local, e na Rua da Boavista houve tampas de saneamento que saltaram com a força da água.

As várias corporações de bombeiros do Grande Porto não têm mãos a medir para tantas chamadas com pedidos de auxílio.

No distrito de Braga, também houve várias dezenas de inundações em habitações e estradas devido às chuvas fortes. O mau tempo também provocou estragos em vários carros, que ficaram parcial ou totalmente submersos.