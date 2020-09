Chuva e ventos fortes colocam Porto sob aviso amarelo

Miguel Amorim Hoje às 19:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A Proteção Civil emitiu, esta quarta-feira, um alerta amarelo para o Porto devido à previsão de aguaceiros para quinta-feira, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

Segundo o site da autarquia portuense, o aviso amarelo da Proteção Civil é válido entre as 12 e as 18 horas de quinta-feira.

De acordo com informação do climatólogo ao serviço da Câmara do Porto, a situação de precipitação poderá manter-se até sábado, dia 20, e ser acompanhada de ventos fortes.

Entre os efeitos expectáveis do mau tempo que vai fazer-se sentir incluem-se: piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água; possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem; possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis; danos em estruturas montadas ou suspensas; queda de árvores ou ramos e de estruturas soltas; inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem; instabilização de terrenos em taludes associada à precipitação.

A Câmara do Porto, através do pelouro dos Transportes, Fiscalização e Proteção Civil, continuará a acompanhar permanentemente a atualização destas previsões, implementando todas as medidas preventivas e de segurança adequadas, e difundirá os avisos necessários.