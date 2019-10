Chuva faz mais de 400 ocorrências no distrito do Porto em 24 horas

Hoje às 13:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) do Porto registou este sábado 420 ocorrências relacionadas com a chuva intensa sentida no distrito.

"Entre a meia-noite e as 24 horas de sábado tivemos 420 ocorrências relacionadas com o mau tempo, na maioria relacionadas com inundações de habitações e garagens", disse à agência Lusa fonte do CDOS do Porto. Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o distrito registou no sábado "precipitação intensa" até às 15 horas.

As condições atmosféricas muito adversas levaram ao cancelamento de dez partidas e seis chegadas no aeroporto do Porto, entre as 11 horas e o final do dia, altura em que os atrasos chegavam a ser superiores a seis horas devido ao "efeito dominó".

A linha de metro para o aeroporto também chegou a parar de manhã, devido à inundação de um túnel, sendo a circulação reposta ao início da tarde. Ao longo do dia, foram sendo divulgadas nas redes sociais imagens impressionantes um pouco por todo o lado, no Porto, Matosinhos, Gaia e Gondomar. O concelho da Maia foi dos mais afetados, chegando a encerrar um centro comercial durante várias horas. Um acidente na A41, à hora em que mais chovia, causou dois mortos.