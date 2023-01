Chuva forte alaga ruas do centro do Porto

JN Hoje às 13:29, atualizado às 15:17 Facebook

As fortes chuvadas que se fizeram sentir no Porto, este sábado de manhã, inundaram várias ruas da cidade.

Em São Bento, a estação do metro ficou completamente inundada por causa da chuva e teve de ser encerrada, obrigando à suspensão da circulação das composições entre a Trindade e o Jardim do Morro, entretanto reposta.

Na mesma zona, a Rua das Flores e a Rua de Mouzinho da Silveira, que ligam São Bento à Ribeira, o cenário é de devastação: as ruas ficaram alagadas e enlameadas, deitando abaixo árvores, levantando o piso e arrastando mesas e cadeiras em áreas de restauração, onde os comerciantes têm estado a retirar a água do local. Em curso estão também as operações de limpeza das artérias afetadas pela enxurrada.

As inundações acontecem numa área onde decorrem as obras do metro para construção de estações subterrâneas e de um túnel para desviar o rio da Vila, que passa naquela zona.

Um dos vários vídeos captados e divulgados nas redes sociais mostram uma pessoa a ser arrastada pela lama, em Mouzinho da Silveira.