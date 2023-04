Ciclistas do Porto Gaia Granfondo já estão na estrada

Já está na estrada a 2.ª edição do Porto Gaia Granfondo, evento aberto a todos os amantes do ciclismo, que vai unir o Porto a Gaia, levando os participantes a pedalar ainda por Gondomar, Penafiel, Castelo de Paiva, Arouca e Feira.

A prova teve início este domingo de manhã, na Avenida Gustavo Eiffel, no Porto, junto à Ponte Luís I.

O Porto Gaia Granfondo propõe três distâncias para os participantes: o minifondo, com o percurso mais curto, ideal para os principiantes, numa extensão de 58,3 quilómetros; o mediofondo, que apresenta uma distância intermédia, num total de 103,6 quilómetros; e o granfondo, o mais extenso e exigente dos três percursos, com 160,3 quilómetros.

PUB

Mesmo não sendo uma prova de competição, os participantes estão a ser cronometrados por meios eletrónicos (chip), sendo-lhes atribuído no final o tempo que demoraram.

A chegada está prevista para o Quartel da Serra do Pilar, em Gaia.

Este ano, segundo a organização, o Porto Gaia Granfondo conta com a presença "de nomes maiores do ciclismo mundial, como o espanhol Alejandro Valverde, com 130 vitórias no seu palmarés, incluindo um título de campeão do Mundo de Fundo, em 2018.