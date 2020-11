Ciclopatrulhas do Porto passam 45 multas por dia

Miguel Amorim Hoje às 10:12 Facebook

"Agentes principais". Até parece o título de uma série ou de um filme. Mas estes protagonistas são reais. Andam nas ruas do Porto, têm aquela patente e cuidam do tráfego. Só que circulam de bicicleta. E multam. Em média, têm 45 ocorrências por dia, "a esmagadora maioria relativa ao trânsito", como diz Rui Silva.

A par de António Ribeiro, está entre os pioneiros da ciclopatrulha da Polícia Municipal do Porto, criada em 2016. Fazem parte da PSP e estão em comissão de serviço. Ao todo, são oito elementos, divididos por duplas. Patrulham duas zonas. A marginal, "mais calma, mas muito frequentada no verão", e o Centro Histórico, "um percurso sinuoso e com bastante turismo", agora despido de estrangeiros, devido à pandemia. Também vão às ciclovias.