Ciclovia vai ligar centro do Porto ao centro de Matosinhos

Uma ciclovia com oito quilómetros vai ligar a Estação da Trindade, no centro do Porto, a São Mamede de Infesta e ao centro de Matosinhos.

"A ciclovia intermunicipal que será construída, com 8 km, ligará a Trindade, no Porto, ao centro de S. Mamede de Infesta e ao centro de Matosinhos. A autarquia de Matosinhos fará a ligação da ciclovia do centro de S. Mamede Infesta à ciclovia do Leça (corredor verde do Leça), que terá ligação à União das Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira, junto ao Porto de Leixões", explica a câmara de Matosinhos.

A candidatura de Porto e Matosinhos ao Fundo Ambiental para a construção desta ciclovia tinha um valor de 1,72 milhões de euros e foi contemplada, no total, com 750 mil euros. "O restante será suportado pelas câmaras municipais de Matosinhos (54%) e Porto (46%)", revela o texto.

No total, houve sete candidaturas para a criação de 42 quilómetros de ciclovias no âmbito do programa Portugal Ciclável 2030 (2º Aviso), cinco delas na Área Metropolitana do Porto.