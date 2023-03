Cinco feridos graves numa colisão em Campanhã

JN Hoje às 12:01 Facebook

Uma colisão entre dois ligeiros causou, este sábado de manhã, cinco feridos graves e um ligeiro, segundo disse ao JN fonte oficial dos Sapadores Bombeiros do Porto.

Dois veículos ligeiros de passageiros colidiram na rua do Freixo, em Campanhã, e o alerta chegou às autoridades de socorro às 6.44 horas, de acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência de Proteção Civil (CSREPC) da Área Metropolitana do Porto.

Contactados pelo JN, os Sapadores Bombeiros do Porto adiantaram que do acidente resultaram cinco feridos graves e um ligeiro.

Todos os feridos deste acidente foram transportados para o Hospital de São João, adiantou o CSREPC, embora referindo a existência de quatro feridos considerados ligeiros.

Nas operações de socorro estiveram os Sapadores do Porto com duas viaturas, três viaturas do INEM, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São João, uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Portuenses e a PSP.