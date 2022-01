Cinema Batalha, no Porto, só abre em setembro

A reabertura do Cinema Batalha, no Porto, que estava prevista para fevereiro foi adiada para setembro. A falta de matéria-prima e a redução do pessoal na obra por causa da pandemia justificam o atraso nos trabalhos, explica a Câmara do Porto.

"A escassez de matéria-prima, o problema de fornecimento de componentes eletrónicas e a redução de pessoal em obra provocados pela pandemia ao longo do último ano, comprometem a obra de requalificação do Cinema Batalha, que deverá estender-se por mais cinco meses. A empresa municipal GO Porto - Gestão e Obras do Porto adianta que a empreitada geral fica concluída no princípio do verão, sendo a abertura ao público prevista para o arranque da nova temporada, em setembro", esclareceu o Município, em comunicado.

O emblemático edifício situado no centro da cidade, na praça com o mesmo nome, está a sofrer uma profunda reabilitação, dado o estado de degradação em que se encontrava. E que foi agravado por um conjunto de situações ocorridas pouco antes da consignação da obra: "rebocos danificados, pavimentos de madeira que tiveram de ser substituídos, tetos que caíram e danificaram cadeiras de cinema que estava previsto serem aproveitadas, existência de fibrocimento na cobertura e em algumas paredes que estava oculto".

Com a pandemia, acentuou-se, também, a falta de materiais. "Esta fase está verdadeiramente crítica, pois não há prazos de entregas e os valores continuam instáveis e a subir", explica a vice-presidente da GO Porto, Cátia Meirinhos, citada no comunicado da Câmara.

Segundo a Autarquia, falta vidro, alumínio e ferro. E não há "nova produção de perfis e acessórios em cobre, material existente nos corrimãos, puxadores e em alguma sinalética". Também nas componentes de eletrónica o cenário é negativo: "Sempre que se tenta adjudicar, e aceitando preços extremamente elevados, os fornecedores recuam e não formalizam contrato. Atualmente, subempreiteiros e fornecedores não garantem entregas, nem prazos, nem preço".

À falta de materiais soma-se a carência de trabalhadores. A obra chegou a ter entre 100 e 150 operários, mas agora não há mais de "20/30 pessoas". "São constantes as equipas ausentes, devido a isolamentos profiláticos, uma tendência que se tem acentuado nos últimos dois meses", observa a Câmara.

Investimento de quatro milhões

A requalificação do Cinema Batalha começou em novembro de 2019. O investimento ronda os quatro milhões de euros e o projeto é do Atelier 15, dos arquitetos Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandez.

"A conhecida Sala Bebé dará lugar a uma sala polivalente com bar e outras valências sociais. Além da sala principal, com uma capacidade de 341 lugares (distribuídos por 187 na plateia, 112 na tribuna e 42 no balcão), também foi construída uma sala-estúdio na parte posterior do segundo balcão, com capacidade para 134 pessoas. Foi ainda instalado um elevador, por forma a garantir a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida", pormenoriza a Câmara.

O Cinema Batalha foi arrendado pela Câmara por um período de 25 anos.