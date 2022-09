Cinema Batalha reabre no início de dezembro

Rui Moreira diz que obra está pronta e que programação será apresentada no final deste mês. Frescos pintados por Júlio Pomar serão mostrados pela primeira vez.

O Batalha - Centro de Cinema vai reabrir na primeira semana de dezembro. Para o restauro ficar concluído faltam apenas os acabamentos e a decoração final, estando para breve o lançamento da programação. Na abertura, será projetado o filme "A Sibila", ao mesmo tempo que se comemora o centenário do nascimento de Agustina Bessa-Luís, e a população poderá ver os frescos de Júlio Pomar que foram tapados com sete camadas de tinta pela censura de Salazar mas que com o restauro foi possível recuperar. Falta pouco portanto para que o Batalha seja devolvido à cidade, cerca de uma década depois do encerramento e que retome a sua função cultural centrada no cinema.

Tal como aconteceu com a recuperação do Bolhão, também o restauro do Cinema Batalha passou por diversos percalços. O edifício estava mais degradado do que se pensava e tinha a cobertura em fibrocimento, que teve de ser retirada. Outras alterações previstas tiveram de passar pela Inspeção-Geral das Atividades Culturais mas o pior estava para vir. Primeiro a pandemia, depois a guerra que dificultou a aquisição de materiais, nomeadamente os elementos em alumínio para as caixilharias e os componentes eletrónicos. E os preços não pararam de subir.