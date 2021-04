Cineteatro Vale Formoso será classificado mesmo pertencendo à IURD

Alfredo Teixeira Hoje às 14:20 Facebook

Antigo cinema, que já foi templo, está há vários anos sem uso, apesar de aquela Igreja dizer que tem um projeto social para ele.

A Câmara do Porto quer classificar Cineteatro Vale Formoso e um conjunto de moradias adjacentes como conjunto de interesse municipal. A antiga sala de espetáculos já serviu de templo à Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), mas atualmente está sem utilização. A autarquia afirma que pretende apenas salvaguardar o antigo cinema de bairro em estilo modernista e afasta qualquer hipótese de aquisição. A IURD diz que o antigo cinema não está à venda e que "o espaço em questão está destinado ao trabalho social da Igreja".

Na Câmara não entrou nenhum pedido de obras de requalificação daquele "equipamento que adquiriu honras de protagonista na cena cinematográfica do Porto, a par com o Cinema Batalha". Como se sabe, o Batalha está em requalificação, será transformado em Centro de Cinema e abrirá portas com programação em março do próximo ano. Para o Vale Formoso, a autarquia anunciou a 23 de março a publicação em Diário da República que "o conjunto representa para o Município do Porto um valor cultural de significado relevante, uma vez que se configura através da sua escala, da sua linguagem moderna e conteúdos programáticos, como um dos equipamentos urbanos de proximidade de maior notabilidade, enquanto exemplar do cinema de bairro promovido na época do Estado Novo".