Circulação de metro do Porto esteve condicionada

Adriana Castro Hoje às 14:26, atualizado às 15:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Um veículo avariado na estação de metro do Campo 24 de Agosto, no Porto, condicionou a circulação de composições. De acordo com fonte oficial da Metro do Porto, tratou-se de uma avaria nos travões, mas a situação já foi resolvida.

Apesar de o veículo ter duas carruagens, ambas avariaram na linha. Numa situação normal, uma das carruagens puxaria a outra, mas tendo em conta que ambas avariaram na linha, foi necessário proceder ao reboque das mesmas com recurso a veículos externos.

De acordo com fonte oficial da Metro do Porto, a circulação já foi reposta.