Circulação totalmente reposta na Avenida Gustavo Eiffel após derrocada

A circulação na Avenida Gustavo Eiffel, no Porto, está totalmente reestabelecida, informa a Câmara do Porto através da sua página oficial. Está, entretanto, a ser desenvolvido "um projeto para a consolidação e estabilização definitiva" da escarpa das Fontainhas, onde um deslizamento de terras provocou uma derrocada.

"Está concluída a intervenção na escarpa junto à Avenida Gustavo Eiffel para retirada dos elementos da derrocada que ocorreu no início do ano", nota o Município do Porto. A circulação, que estava a ser feita de forma alternada na zona do hotel Eurostars Porto Douro, está "totalmente reestabelecida".

"Neste momento, a empresa municipal GO Porto está a desenvolver um projeto para a consolidação e estabilização definitiva, na mesma zona da escarpa", acrescenta a Câmara do Porto.