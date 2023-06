Círculo Católico de Operários do Porto celebra 125 anos

Em reconhecimento pelo apoio dado ao movimento associativo em termos autárquicos, Câmara do Porto, Manuel Pizarro e Ilda Figueiredo foram homenageados neste domingo pelo Círculo Católico de Operários do Porto, no almoço que assinalou os 125 anos da instituição. A cerimónia não contou com Rui Moreira, que se fez representar por Fernando Paulo, mas tanto o atual ministro da Saúde, distinguido pela qualidade de antigo vereador, como a eleita pela CDU na Autarquia marcaram presença.

Do leque de figuras distinguidas fizeram ainda parte o padre Agostinho Jardim Moreira, presidente de Rede Europeia Anti-Pobreza em Portugal, e o cónego Fernando Milheiro, entre outros.

Em nome pessoal, José Maria Silva, presidente da Assembleia Geral, fez questão de prestar homenagem também ao atual presidente da Direção, Manuel Vieira, que assumiu o cargo há nove anos. "Assumiu esta batalha quando o Círculo estava na ruína", disse José Maria Silva, salientando que o dirigente o fez apesar das suas "dificuldades de mobilidade". Ao JN acrescentaria que Manuel Vieira "é dos primeiros a fazer qualquer coisa", mesmo com as dificuldades que tem e com o peso natural dos seus 88 anos.