Circunvalação cortada no sábado, perto da Areosa, durante 10 horas

A Estrada da Circunvalação vai estar cortada no próximo sábado, dia 28 de janeiro, das 8 horas às 18 horas, no troço compreendido entre a Rua Nova do Rio e a Rua Dr. Eduardo Santos Silva, no Porto. O corte, na zona da Areosa e da Liga Portuguesa Contra o Cancro, será feito para o abate de uma árvore de grande porte, afetada por uma bactéria, e deve condicionar apenas o trânsito no sentido Hospital São João para Gondomar.

O comunicado da Infraestruturas de Portugal informa que " vai realizar uma intervenção de abate e destruição de uma árvore [plátano] no quilómetro 9.6 da Estrada da Circunvalação e o trânsito vai ser desviado para vias municipais, que estarão devidamente sinalizadas".

Segundo a Câmara do Porto avançou ao JN, a intervenção "vai proibir o trânsito, exceto dos transportes públicos e acesso a garagens na estrada, no troço compreendido entre a rua Nova do Rio e a rua Dr. Eduardo Santos Silva, num raio de 75 metros e conforme sinalização a estabelecer no local".

A Infraestruturas de Portugal explica que é necessária a "intervenção de abate e destruição da árvore infetada pela Xylella fastidiosa, uma bactéria vascular que afeta o xilema das plantas, sendo transmitida por insetos".

Esta intervenção enquadra-se no Regulamento de Execução (UE) 2020/1201 da Comissão, de 14 de agosto de 2020, relativo às medidas para impedir a introdução e a propagação na União Europeia de Xylella fastidiosa.