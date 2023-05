Clube de Minigolfe do Porto comemora meio século de tacadas

O Clube de Minigolfe do Porto está a comemorar 50 anos de vida. A modalidade continua a atrair centenas de pessoas que, sobretudo aos fins de semana, rumam ao clube, no Jardim do Passeio Alegre, na Foz, para uma saudável competição.

Dizem, em jeito de graça, que são "malucos" pelo minigolfe, ao ponto de "respirarem" a modalidade que entrou na família há mais de 50 anos e que já vai na terceira geração de praticantes. "Há dias em que o minigolfe faz mais falta do que oxigénio", afirma André Silva, vice-presidente do Clube de Minigolfe do Porto, enquanto solta uma gargalhada. Foi em 1971 que o pai, António, contabilista, foi "desencaminhado" por um amigo para ir conhecer a modalidade. Achou tanta "piada", que dois anos depois [a 12 de junho de 1973] foi um dos sócios fundadores do clube, na Foz.

E sinal de que a modalidade continua a atrair muita gente são as centenas de pessoas que, sobretudo ao fim de semana, visitam o clube, no Jardim do Passeio Alegre. "Ao fim de semana temos 150 a 200 pessoas por dia, contabilizando anualmente 40 mil entradas. Parece uma romaria!", conta, envaidecido, António Silva, que já foi presidente do clube "19 anos seguidos" e que aos 85 ainda entra em competições.