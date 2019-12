Cobra com dois metros volta a parar obra no Porto

Ana Sofia Rocha Hoje às 15:26 Facebook

Uma cobra com cerca de dois metros foi vista esta segunda-feira de manhã numa obra na cidade do Porto, no cruzamento entre a Rua Nova do Tronco e a Rua do Amial. A Proteção Civil foi chamada ao local, mas não conseguiu apanhar o animal.

A cobra encontrada esta manhã Foto: DR

Fonte da empreitada da obra, que será um hipermercado Continente, confirmou o incidente ao JN. Segundo a Câmara do Porto, não é a primeira vez que a obra está parada devido ao aparecimento desta cobra, que deverá ser de uma espécie portuguesa.

Segundo o JN apurou no local, a cobra com dois metros não deverá ser uma espécie protegida.