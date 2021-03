Cofres robotizados para os comerciantes do Porto

Miguel Amorim Hoje às 10:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Será um serviço inovador da Caixa Económica (CEP) na sua futura sede. Ligação histórica ao Bolhão e relançamento dos empréstimos com penhor.

Com morada no n.º 325 da Rua Formosa, frente ao Mercado do Bolhão, a Caixa Económica do Porto (CEP), existente desde 1905, vai preparando a transferência para a nova sede. Continuará a dar de caras com o icónico mercado, mudando-se apenas uns metros, para se fixar entre a Confeitaria do Bolhão e o antigo edifício Singer (hoje acolhe a loja do F. C. Porto no rés do chão). Entre as novidades, haverá uma linha de cofres automatizados, para servir os comerciantes da zona e demais interessados, mantendo-se o negócio dos penhores, que tem acompanhado a vida da CEP.

Os cofres serão robotizados, num modelo similar ao do multibanco. Os utentes terão um cartão e um código e o cofre virá até eles. Após a entrega dos valores, o sistema recolhe de forma automática. Funcionará todos os dias, durante 24 horas. "Destina-se aos comerciantes e aos empresários de restauração que fecham a horas tardias, mas também responde a uma necessidade das pessoas idosas que têm bens em casa e não sabem onde os podem guardar", diz o administrador José Ferraz Alves, autor do livro "Faz falta um banco social?"