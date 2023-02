JN Hoje às 09:42 Facebook

Um colisão, envolvendo um autocarro e um ligeiro de mercadorias, fez três feridos, esta quarta-feira de manhã, na Foz do Douro, Porto

O acidente deu-se por volta das 8.30 horas na Rua Diogo Botelho.

Os três feridos já foram levados para o hospital.

No local, no socorro às vítimas estiveram 28 operacionais assistidos por oito viaturas, dos Sapadores do Porto, Bombeiros Voluntários Portuenses, INEM, PSP e Polícia Municipal.