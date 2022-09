Colisão entre cinco carros na A3 congestiona trânsito

Uma colisão entre cinco carros, nesta manhã de quinta-feira, está a congestionar o trânsito na A3, antes da saída para o Hospital de S. João, em Paranhos, no Porto. Do acidente resultou um ferido leve, transportado para o hospital.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o alerta para o acidente, que envolveu cinco carros, foi às 7.54 horas desta quinta-feira. Uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital de S. João, no Porto.

Por volta das 9.30 horas, os Bombeiros Voluntários de S. Mamede de Infesta procediam à lavagem da via, onde a circulação ainda era feita com alguma dificuldade, apontou ao JN a Brigada de Trânsito do Porto.