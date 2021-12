Colisão entre três carros faz sete feridos na Circunvalação

JN Hoje às 09:11 Facebook

Uma colisão entre três veículos ligeiros, este domingo de manhã, provocou sete feridos, um deles grave. O acidente deu-se na Estrada da Circunvalação, sentido Matosinhos-Areosa, perto do Regimento de Transmissões, no Porto. A circulação na via está condicionada.

As vítimas do acidente já foram transportadas para o hospital e no local procede-se agora à limpeza da via pelo que a circulação na zona está condicionada.

O alerta para o acidente foi dado às 7.17 horas e ainda não são conhecidas as causas da colisão.

No local estão os bombeiros e a PSP.