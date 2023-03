Com tabuleiro novo, Ponte Luís I resiste mais 30 anos

Adriana Castro Hoje às 09:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Chuva e tempo húmido atrasam pinturas em falta. Só "o S. Pedro" pode ajudar a terminar obra a 31 de março.

Só daqui a 30 anos - ou mais - é que se voltará a pensar numa nova intervenção no tabuleiro inferior da Ponte Luís I, entre o Porto e Gaia. Para já, a data de inauguração da travessia está na corda bamba. A Infraestruturas de Portugal (IP) mantém o dia 31 de março como prazo para conclusão dos trabalhos, mas admite que tudo depende da meteorologia. Isto porque ainda há pinturas por fazer e, com as oscilações de temperatura e de humidade dos últimos dias, a tinta não seca. "Só podemos fazer as pinturas quando temos as melhores condições. Não podemos ultrapassar a qualidade para cumprir o prazo. Temos de ter a ajuda do S. Pedro", observa Joana Moita, diretora de fiscalização da obra de requalificação.

No pior dos cenários, a travessia renovada reabrirá ao trânsito na primeira semana de abril. Manterá a sua função rodoviária e a intenção de transformar aquele tabuleiro num circuito exclusivamente pedonal não deverá concretizar-se num futuro próximo, já que ficou deserto o concurso público da travessia que iria encarregar-se de o substituir nessa função (a ponte D. António Francisco dos Santos).