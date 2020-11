Combate ao desperdício alimentar levou comida à mesa de 16 mil pessoas

Ana Sofia Rocha Hoje às 18:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Parceria entre a Lipor e a Zero Desperdício ajuda muitas famílias da Área Metropolitana do Porto, evitando que alimentos em bom estado vão para o lixo.

Cerca de 369 toneladas de comida em boas condições, que iria parar ao lixo, já alimentaram mais de 16 mil pessoas na Área metropolitana do Porto (AMP) só em 2020. Um feito possível graças à parceria entre a associação Zero Desperdício e a Lipor, empresa que gere o lixo da maior parte dos concelhos do Grande Porto. Juntas, combatem o desperdício alimentar, evitando que a comida acabe na rede de gestão de resíduos e permitindo que, pelas mãos de 17 organizações sociais e de solidariedade dos concelhos de Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde, chegue a milhares de famílias carenciadas.

Os alimentos chegam de duas formas: são recolhidos pelas associações ou são as próprias entidades doadoras que entregam.