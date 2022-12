Comboio Histórico de Natal com viagens entre S. Bento e Ermesinde

Locomotiva a vapor 0186, devidamente decorada com iluminação de Natal, reboca cinco carruagens antigas, com uma capacidade total de 254 lugares.

O Comboio Histórico de Natal vai ter este ano uma edição especial no Grande Porto ligando nos dias 17, 18, 22 e 30 de dezembro e 7 e 8 de janeiro as estações de S. Bento, no Porto, e Ermesinde. Serão efetuados quatro comboios por dia, em viagens onde a locomotiva a vapor 0186, devidamente decorada com iluminação de Natal, reboca cinco carruagens antigas, com uma capacidade total de 254 lugares.

O preço de cada viagem de ida é de 10 euros para adultos e cinco euros para as crianças dos 4 aos 12 anos. Estes bilhetes do comboio histórico poderão depois ser utilizados para viajar, sem limitação, nos comboios Urbanos do Porto.

Entre Porto S. Bento e Ermesinde o primeiro comboio parte às 15.03 horas, com chegada prevista a Ermesinde pelas 15.29. O segundo parte às 19.55, com hora prevista de chegada a Ermesinde às 20.21 horas. No sentido contrário os comboios partem às 16.40 horas e 21.25 horas, com chegada a S. Bento às 17.18 horas e às 22.10 horas, respetivamente.

Mais informações no site da CP ou através da Linha de Atendimento 808 109 110.