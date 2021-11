Começou processo de licenciamento do projeto do El Corte Inglés da Boavista

Adriana Castro Hoje às 18:47 Facebook

Começou o processo de licenciamento do projeto do El Corte Inglés para a Rotunda da Boavista, no Porto. O pedido, que deu entrada na Câmara do Porto a 28 de setembro, está em "fase de apreciação liminar" pelo Município. De acordo com a Infraestruturas de Portugal (IP), dona do terreno, a reavaliação do preço a pagar pela cadeia espanhola pelos terrenos da antiga estação ferroviária não está concluída.

O JN tentou obter mais esclarecimentos junto do El Corte Inglés, que não respondeu em tempo útil.