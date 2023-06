Comerciantes ameaçam levar a Metro do Porto a tribunal

Pelo menos dois empresários ameaçam levar a Metro a tribunal e outro já o fez, ganhando a primeira ação. Têm todos negócios na Praça da Liberdade, no Porto, transformado em estaleiro para a Linha Rosa. Queixam-se dos prejuízos.

Os proprietários da Farmácia Vitália e do restaurante Avenida apontam o fim deste mês como o prazo limite para chegar a um entendimento com a Metro. Caso não exista acordo quanto às compensações, seguirão para a via judicial.

"Isto é uma bola de neve, não queremos despedir pessoal, nem acumular prejuízo. Se não houver acordo, teremos que ir para tribunal", avisa Armindo Cosme, da Vitália, farmácia que completou 90 anos e está, provisoriamente, a funcionar num contentor junto à Estação de S. Bento. A compensação reclamada é na ordem dos 100 mil euros e cinge-se a 2022.