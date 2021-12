Comerciantes da feira do Cerco no Porto vão poder vender a 15 de janeiro noutro local

JN/Agências Hoje às 18:41 Facebook

O vereador da Economia da Câmara do Porto, Ricardo Valente, garantiu hoje a uma vendedora da feira do Cerco, cujo encerramento está previsto para o final do ano, que a 15 de janeiro já poderá vender num novo local.

"Estamos a procurar encontrar a melhor solução com condições de salubridade e segurança", afirmou o vereador, em resposta a uma vendedora que manifestou hoje ao executivo municipal o seu descontentamento com o encerramento daquela feira.

Tanto a Câmara Municipal como a Assembleia Municipal do Porto aprovaram o encerramento definitivo da Feira do Cerco, estando previsto que, em janeiro, os comerciantes "legais" sejam transferidos para outras feiras.

Dizendo que na sua banca "não existe contrafação" e apelando para que não fechassem aquela feira, a vendedora pediu ao executivo municipal que lhe fosse indicada uma data. "Em janeiro qual vai ser o nosso ganha-pão?", questionou.

À comerciante, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, explicou que na decisão de encerrar a feira "ponderaram um conjunto de fatores" e que o compromisso assumido foi o de "encontrar um local lá próximo para que os comerciantes desenvolvam a sua atividade em segurança".

"As medidas anunciadas pelo Governo abrangem dois fins de semana de janeiro. Não é uma decisão nossa, nós ajudamos a comunicar as decisões do Governo e do parlamento, mas até lá temos tempo para encontrar outro local", afirmou o independente.

Ao mesmo tempo, o vereador da Economia assegurou que, "em termos práticos, vai poder vender no dia 15 de janeiro noutro local, mas ali, está fora de questão".

Defendendo que os comerciantes da feira do Cerco foram "abandonados" pela autarquia e que durante três anos a entrada na feira não foi controlada, a vendedora lamentou ter de ir para outro sítio e lá "ter de fazer nova casa".

"Quando ficar decidido o novo local, falaremos com os comerciantes. Nessa altura, a câmara irá promover a feira", assegurou o autarca, acrescentando que quando uma feira necessita de um grande contingente policial "algo de errado de passa", disse o presidente da câmara.

"Não posso promover nenhuma atividade na via pública que para funcionar depende da força policial maciça (...) Se nos dias anteriores não pode não é por decisão da câmara. A data mais próxima é o dia 15 de janeiro", observou Rui Moreira.