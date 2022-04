Comerciantes em revolta com corte na Rua do Almada

Lojistas dizem que artéria da Baixa do Porto foi tapada sem aviso. Queixam-se de prejuízos avultados e admitem recorrer ao tribunal.

Na Rua do Almada, na Baixa do Porto, o sentimento é de revolta por causa das obras de construção da futura Estação de S. Bento/Liberdade da nova linha Rosa do metro. Ontem, a ligação daquela artéria aos Clérigos foi tapada sem aviso prévio, segundo os comerciantes, que falam em prejuízos, em falta de diálogo e de desrespeito por parte da empresa que "não quer pagar indemnizações". Um dos empresários ameaça mesmo recorrer aos tribunais.

O JN contactou a Câmara, que remeteu o assunto para a Metro. A empresa diz que os comerciantes foram avisados através de várias sessões de esclarecimento.